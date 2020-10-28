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الامارات | نادي برشلونة يستفز يوفنتوس بتغريدة عن ميسي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 أكتوبر 2020

نشر نادي برشلونة تغريدة اعتبرت من قبل وسائل إعلام إيطالية مستفزة لنادي يوفنتوس، قبل ساعات من قمة الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا اليوم، على ملعب "يوفنتوس أرينا"  معقل نادي "السيدة العجوز".

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وذكر برشلونة على حسابه الرسمي في "تويتر" إنهم يتطلعون لمتابعة أفضل لاعب في العالم على أرضية ملعب يوفنتوس. وذلك في إشارة إلى ليونيل ميسي، حيث استخدموا شعار "المعزة" (The Goat) والذي بات يرمز في عالم كرة القدم اليوم إلى "الأفضل".

واختار حساب يوفنتوس على "تويتر" الرد على تغريدة برشلونة بلقطة سابقة لنجمه الأرجنتيني باولو ديبالا حين سجل على الكاتالوني في مباراة بالأبطال، بينما تجنب استخدام أي شيء له علاقة برونالدو، بعد أن بات رسميا خارج حسابات يوفنتوس في هذه المباراة، وبعد أن جاءت نتيجة آخر فحص خضع له إيجابيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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