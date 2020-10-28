الامارات | الرمادي: مباراة حتا بالغة الأهمية لعجمان بعد الإخفاق في أول جولتين

شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي: مباراة حتا بالغة الأهمية لعجمان بعد الإخفاق في أول جولتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر مدرب عجمان المصري، أيمن الرمادي، مباراة حتا، والتي تجرى الجمعة ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، بمثابة "عنق زجاجة" لفريقه لعدم الدخول في صراع التنافس على البقاء بين المحترفين. وقال الرمادي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة اليوم: "النقاط الثلاث لمباراة حتا بالغة الأهمية بالنسبة لنا، بعد أن أخفقنا في المباراتين السابقتين للحصول على أي نقطة، أنا على ثقة في قدرات اللاعبين للعودة وتحقيق المطلوب في هذه المواجهة".

وأضاف: "ستكون المباراة فرصة لترجمة العمل الذي قمنا به خلال هذا الأسبوع، لقد بذلنا جهداً كبيراً لتصحيح الأخطاء التي عانى منها الفريق أمام كل من الظفرة واتحاد كلباء، كان ينقصنا التسجيل، وقد بذلنا أقصى ما لدينا ليكون للفريق فاعلية هجومية أمام مرمى حتا".

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والتمس أيمن الرمادي، العذر لمهاجمه الغامبي، أبوبكر تراولي، لعدم قدرته على التسجيل خاصة أمام في مباراة اتحاد كلباء. وأوضح: "تراولي انضم في وقت متأخر ولم يشارك أساسيا سوى في مباراة كلباء، وهو الأن أصبح أفضل مما كان في السابق".

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