شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى يكشف سبب خسارته بانتخابات «النواب».. ويوجه رسالة للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى جماهير النادي، بعد القرار الذي صدر اليوم الاربعاء، من مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية، ببطلان لائحة نادي الزمالك.

وأصدر مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية، بطلان لائحة نادي الزمالك الحالية وما يترتب عليها من آثار، وسيترتب على القرار الصادر إعادة هاني العتال لمنصب نائب رئيس الزمالك مرة أخرى، مع تواجد عبدالله جورج في عضوية مجلس الإدارة.

ووفقًا للقرار الصادر، سيتم استبعاد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك من منصبه، وأشرف زكي أمين الصندوق -الذي استقال من منصبه لأسباب شخصية- كونهما تواجدا في المنصبين وفقًا للائحة التي تم إبطالها.

وكتب أحمد مرتضى منصور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تعليقًا على القرار: «أنا خسرت انتخابات مجلس النواب لأن ضميري لم يسمح باستغلال الفقراء ومستعد أخسر أي منصب تاني لإنه بالنسبة لي هو للخدمة العامة ومع كل الأحداث رسالتي للأساتذة ممدوح (ممدوح عباس) وهاني (هاني العتال) واللي شغالين عندهم.. مباراة الزمالك القادمة مسألة حياة أو موت لملايين الزملكاوية.. إلى لاعبي الزمالك فرحوا جمهوركم».