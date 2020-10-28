شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يمنح ناشىء الأهلى قبلة الحياة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيستو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، جلسة خاصة مع التشيكي ميشيل بروكيتش، المدير الفنى لقطاع الناشئين بالنادى، لمناقشة ملف التعاون بين الفريق والقطاع وذلك بهدف الاستعانة بالعناصر المميزة خلال الفترة المقبلة لرغبة موسميانى في الاعتماد على الناشئين ومنح عدد كبير منهم الفرصة للتدريب والمشاركة في المباريات الرسمية، كما اتفق المدربان على خارطة طريق للتعاون بين الفريق الأول والقطاع في الفترة المقبلة وتقرر عقد اجتماعات متواصلة سيتم تحديدها وفقا لظروف الفريق الأول بجانب عمل تقرير عن مستوى كل لاعب من الناشئين حتى يتسنى للمدير الفنى للفريق الاستقرار على العناصر الأبرز.

وقام الجهاز الفني للفريق الأول بتصعيد 6 ناشئين جدد وإشراكهم في المران الجماعي، أمس الأول على ملعب التتش، وشارك الناشئون الستة في المران الجماعي للفريق وهم: محمد حسام «ميدو»، مدافع، مواليد 2000، وفارس طارق، ظهير أيمن، مواليد 2000، وأحمد محمد عبدالقادر «حمدي»، مهاجم، مواليد 99، وعبدالرحمن أشرف «مانو» لاعب وسط دفاعي، مواليد 99، وأحمد سيد عبدالنبي ظهير أيمن، مواليد 2002، وأحمد نبيل «كوكا» لاعب وسط دفاعي، مواليد 2001، فيما يشارك مجموعة أخرى من الناشئين بشكل منتظم في مران الفريق، وهم محمد فخري ومحمد شكري وشادي رضوان والحارس أحمد طارق.