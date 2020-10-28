رسميا .. الزمالك يعلن التجديد لـ حازم إمام موسمين

جدة - عمرو شويل جدد حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقده مع القلعه البيضاء لمدة موسمين جديدين حيث يمتد عقده حتى عام 2022 .وعقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، جلسة مع اللاعب تم خلالها التوقيع على العقود الجديدة، حيث أعرب اللاعب عن سعادته بالتجديد لناديه الذي تربى فيه، وأنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الجميع، موجها الشكر إلى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، وأمير مرتضى المشرف على الكرة.

من ناحية أخرى، أكد خالد الغندور الإعلامي بقناة الزمالك على صدور قرار خلال ساعات بتأجيل الدور قبل النهائي أو النهائى فقط من دورى أبطال أفريقيا، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك".

وكشف مصدر مسئول بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن وصول خطاب رسمى من اتحاد الكرة بطلب تأجيل مباراة نهائى دورى الأبطال الأفريقى المقرر لها 6 نوفمبر، لتقام يوم 9 أو 10 نوفمبر، بعد قرار الاتحاد الأفريقى بإقامة النهائى بمصر حال وصول أى نادٍ مصرى للنهائى وهو ما تحقق بوصول الأهلى، بينما الفريق الثانى يتنافس عليه الزمالك والرجاء فى المباراة المقرر لها الأول من نوفمبر.

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