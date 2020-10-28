وزير الشباب والرياضة ينعي مسؤول المراسم بالوزارة

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببالغ الحزن والأسى أسرة المغفور له الأستاذ محمد عثمان مسؤول المراسم بوزارة الشباب والرياضة والذىوافته المنية صباح اليوم الأربعاء.
كما نعى وزير الشباب والرياضة جميع العاملين بالوزارة فى وفاة الزميل محمد عثمان والذى كان نموذجا فى الاخلاص والتفانى فى العمل وحسن السير والعلاقات الوظيفية مع جميع زملائه.
داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
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