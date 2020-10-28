الامارات | كريم بنزيمة يتهم فينيسيوس بأنه "يلعب ضد ريال مدريد"

شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بنزيمة يتهم فينيسيوس بأنه "يلعب ضد ريال مدريد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "أس" الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد اليوم، عن السبب وراء رفع مهاجم الفريق الملكي صوته على زميله البرازيلي، فينيسيوس جونيور خلال لقاء الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا أمس، والتي شهدت تعادلا مثيرا 2-2 للريال في اللحظات الاخيرة بعد أن كان متأخرا 2-0.

ونقلت الصحيفة عن برنامج "تيلي فوت" التلفزيوني الفرنسي تأكيده أن بنزيمة اتهم "فينيسيوس يفعل ما يريد ولا يهتم لزملائه". ووجه بنزيمة كلامه بالفرنسي لزميله فيرلان ميندي قائلا: لا تلعب معه الكرة، هو يلعب ضدنا".

وذكر "أس" أن الأعصاب كانت مشدودة للاعبي الريال، وكان التوتر سيد الموقف، خاصة بعد أن ظل متأخرا 2-0 حتى الدقيقة 86، حين سجل بنزيمة هدف تقليص الفارق، ثم سجل كاسيميرو التعادل في الوقت بدل الضائع. يذكر أن فينيسيوس ضيع الكثير من الكرات في لقاء أمس، وتم استبداله بالبلجيكي إدين هازار في الدقيقة 70.

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