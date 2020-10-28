شكرا لقرائتكم اليوم..مؤتمر دولى لعرض التجربة المصرية لعودة النشاط الرياضى بأفريقيا فى ظل جائحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينظم الاتحاد الأفريقى للطب الرياضى فى الخامس من مساء اليوم ،الأربعاء، بفندق تيوليب بالمركز الأولمبى بالعادى بالتعاون مع الادارة المركزية للطب الرياضى بوزارة الشباب والرياضة المؤتمر الدولى الافريقى تحت عنوان الاجراءات الاحترازية لعودة النشاط الرياضى بأفريقيا فى ظل جائحة كورونا (التجربة المصرية).

كما سيتم خلال المؤتمر تكريم اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة ،اللجنة الطبية لكأس العالم لكرة اليد ، السادة سفراء الدول الافريقية بمصر، المستشار الطبى لكل سفارة ، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر ، رؤساء الاتحادات الافريقية الرياضية بمصر واعضاء الاتحاد الافريقى للطب الرياضى .

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كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن العوائد الاستثمارية لمشاريع الطرح الاستثمارى بنظام حق الآنتفاع والتى ينفذها القطاع الخاص بمراكز الشباب بالجمهورية خلال ألفترة من أغسطس 2018 حتى أغسطس 2020 حيث وصلت إلى 1.3 مليار جنيه بينما كانت القيمة الآنشائية مجمعة لهذه المشاريع 788 مليون جنيه تقريباً وبلغت قيمة حق الآنتفاع مبلغ 498 مليون جنيه تقريباً ، والتى تأتى لغرض إنشاء وتطوير وإدارة الأصول غير المستغلة بمراكز الشباب،

واختلفت تلك العوائد ما بين إنشاء وتطوير أصول جديدة وعوائد حق الآنتفاع من ترسية 278 مشروع بعدد 182 مركز شباب فى 19 محافظة هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والشرقية والدقهلية والغربية والإسماعيلية وألفيوم وأسيوط والأقصر والوادى الجديد وسوهاج وكفر الشيخ ودمياط والمنيا بالإضافة إلى محافظة بورسعيد.