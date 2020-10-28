شكرا لقرائتكم بيراميدز يرفض الاعتماد على تقرير تشاتشيتش فى ملف الراحلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو نادى بيراميدز، الإعتماد بشكل كلى على التقرير الفنى الذى أعده الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول، والذى تم الاتفاق على إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

ويفضل مسئولو بيراميدز تحديد اللاعبين الراحلين عن صفوف بيراميدز فى نهاية الموسم الجارى عن طريق الرؤية الفنية لهانى سعيد المدير الرياضى، وعمرو بسيونى مدير التعاقدات، مع منح فرصة للمدير الفنى الجديد للإبداء برأيه حال اتمام التعاقد معه قبل غلق باب القيد.

وكان مصدر - رفض ذكر اسمه - أكد أن الإدارة فضلت التعاقد مع مدير فنى أجنبى لخلافة تشاتشيتش، لافتًا إلى أنه سيكون مدربا لم يسبق له العمل فى الدورى المصرى من قبل، وأنه سيكون بمثابة مفاجأة للجميع، كما أنه سيتم الإعلان عنه بشكل رسمى فور الانتهاء من المفاوضات وتوقيع العقود.

وأضاف المصدر أن مسئولى بيراميدز لم يتحدثوا مع السويسرى رينه فايلر المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، خاصة أنه تم تحديد خليفة المدرب الكرواتى، كما خرج بذلك إيهاب جلال المدير الفنى السابق لمصر المقاصة من حسابات بيراميدز بعد أن كان أبرز المرشحين إذا كان الاتجاه للمدرب المصرى.

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وقرر بيراميدز رسميًا إقالة الجهاز الفنى للفريق بقيادة تشاتشيتش، وأبلغ مسئولو بيراميدز الخواجة الكرواتى بقرار الإقالة، إلا أن هناك اتجاه لاستمرار المدرب فى منصبه لحين مواجهة المقاولون العرب فى ختام منافسات بطولة الدورى، المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد الدفاع الجوى.

وتعاقدت إدارة بيراميدز مع المدرب الكراوتى 27 ديسمبر الماضى أى منذ 9 أشهر و4 أسابيع ويوم واحد، بإجمالى 304 أيام.

واستطاع خلالها أن يقود الفريق فى 33 مباراة بمختلف البطولات، فاز في 21 و خسر في 9 وتعادل في 3 مباريات، من بينها 8 مباريات بالكونفدرالية، فاز في 5 و خسر 3، و لم يتعادل، و على مستوى البطولة المحلية قاد الفريق السماوى في 23 مباراة حقق الفوز فى 15 وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 3 فقط، وفى كاس مصر لعب مباراتين فاز في واحدة و خسر الأخرى.