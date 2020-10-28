شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف جزءًا من متأخرات اللاعبين قبل مواجهة الرجاء بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على صرف جزء من متأخرات اللاعبين خلال الفترة المقبلة وتحديدًا قبل مواجهة الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها 1 نوفمبر المقبل على استاد القاهرة.

وترغب إدارة الكرة بالزمالك في فرض مزيد من الاستقرار النفسي للاعبين قبل مواجهة الرجاء في ظل مطالبة أكثر من لاعب بصرف جزء من المتأخرات عن الموسم الحالي نظرًا لمرور بعض اللاعبين بظروف مالية، كما ينتظر اللاعبين صرف مكافأة الفوز على الرجاء في مباراة الذهاب والتي أقرها مرتضي منصور رئيس النادي بصرف 50 ألف جنيه لكل لاعب.

Advertisements

وكشف مصدر داخل الزمالك عن أن إدارة الكرة تبحث توفير كل طلبات اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الرجاء، لتدعيم اللاعبين معنويا في ظل الحرب الشرسة التي توجه للفريق منذ فوزه على الرجاء في مباراة الذهاب بهدف نظيف، وكان آخرها تأجيل مباراة العودة بداعي إصابة لاعبي الرجاء بكورونا.

فيما أكد مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك أن الجهاز الفني للفريق الأبيض رفض إراحة 3 لاعبين في مباراة الإسماعيلي وهم بن شرقي وزيزو وإسلام جابر، لافتًا إلى أن الجهاز الفنى عمل على الاستعانة ببعض البدلاء ممن يستطيعون القيام بنفس دور اللاعب الأساسي، وقال عبد الهادى: "اللاعبين كانوا يشعرون بالمسئولية وحققوا الهدف من المباراة وهو حسم وصافة الدوري قبل الانتظار لمباراة بيراميدز والمقاولون"، وتابع: "شيكابالا دخل التدريبات في أول يوم مران بعد العودة من المغرب وظهر بشكل جيد وكان من الافضل الدفع به بسبب غياب أوباما وإراحة بن شرقي".

استطرد: "دخول شيكابالا في الفورمة مكسب للزمالك عشان الاستعانة بيه في أفريقيا ويكون جاهزا لرفع الكاس إن شاء الله، مضيفًا: "خبرة لاعبي الزمالك حسمت المباراة ولا يوجد وقت للراحة قبل مباراة الرجاء".