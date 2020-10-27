شكرا لقرائتكم خبر عن ركلات الجزاء فقرة ثابتة فى مران الزمالك استعدادا للرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو فقرة ثابتة فى مران الفريق بداية من اليوم حتى موعد مباراة الرجاء الأحد المقبل، وهى عبارة عن التدريب على ركلات الجزاء، حيث يقوم كل لاعب بتسديد 3 ركلات جزاء فى آخر كل تدريب تحسبا للجوء الزمالك والرجاء لركلات الترجيح فى حالة فوز الرجاء بهدف نظيف فى مباراة العودة بالدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

واستقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك على ملامح التشكيل الذى سيخوض به مباراة الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها 1 نوفمبر المقبل.

وسيعتمد باتشيكو على محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حازم إمام فى حالة اكتمال شفائه على أن يكون أحمد عيد البديل الجاهز لمركز الظهير الأيمن، وفى الدفاع محمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، أمامهما الثلاثى أشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وفي الهجوم مصطفي محمد.

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فيما سيكون ضمن قائمة البدلاء وفقا لسيناريوهات باتشيكو حتى الآن محمود جنش واوناجم وشيكابالا وإسلام جابر ومحمد حسن.

من ناحية أخرى يخضع عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك لاختبار طبى علي هامش تدريب اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها 1 نوفمبر المقبل فى استاد القاهرة.

وتعرض عبد الله جمعة لإصابة فى العضلة الخلفية في مباراة الإسماعيلي أمس في ختام الدورى، وخضع لأشعة مقطعية على العضلة الخلفية اثبتت اصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية على أن يبدأ اللاعب برنامجا تأهيليا اليوم استعداد لمواجهة الرجاء المغربى.