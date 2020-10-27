شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش: طلبت نصيحة زيدان.. وكورونا عطلت انضمامى للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمر مرموش المحترف بصفوف فولفسبورج الألمانى، إنه يسعى للتواجد بتشكيلة فريقه الأساسية خلال الفترة المقبلة، مضيفاً إنه الموسم الاول لى فولفسبورج الذى أشترك فيه مع فريقي، اتمرن بشكل جيد واقدم مباريات مميزة وأسعى للتواجد، فى التشكيلة الأساسية بالفترة المقبلة".

وقال مرموش في تصريحات تليفزيونية:" المدرب طلب منى اللعب مع الرديف لتجهيزي، لقد بدأت على دكة البدلاء وهذه خطوة جيدة، وبمرور الوقت سأضع نفسي ضمن التشكيلة الاساسية، الدورى الالمانى قوي جدا ويحتاج مجهود بدني وفنى كبيرين وتسجيلي للاهداف رزق".

وأكمل :" كنت عنصر دائم فى منتخبات الشباب، ولكن لم يتحدث معى أحد للانضمام للمنتخب الاولمبي والاختيار يرجع لرأي الجهاز الفني، ولكنى أتمنى الانضمام للفراعنة وعدم تواجدي أمر يزعجني".

وأردف :" الجهاز الفني للمنتخب الاول تواصل معي بعد مشاركتى بالبوندزليجا، ولكن كورونا اوقفت انضمام للمنتخب ولم يتحدث معى أحد منذ ذلك الوقت".

وأتم قائلا :" تواصلت مع محمد زيدان قبل الانضمام للفريق الأول للاستفادة من خبراته ".