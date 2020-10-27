رمضان صبحي: أنا مَن اخترت بيراميدز، وأتحمل كل ما سيحدث!

أكد لاعب الأهلي السابق “رمضان صبحي” خلال حديث خص به برنامج الحكاية على قناة MBC مصر، بأنه يُقدر ويتفهم غضب جمهور الاهلي بعد اتخاذه لقرار الانتقال إلى صفوف بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي 2020، مُشددًا في الوقت نفسه على ثقته في القرار، وتحمله لكل ما سيترتب عليه خلال الفترة القادمة من مسيرته الكروية.

وقال رمضان صبحي للإعلامي عمرو أديب “في النهاية أنا من اخترت بيراميدز، وأتحمل أي شيء سيحدث. أقدر وأتفهم غضب جمهور الأهلي، لا استطيع أن أنكر فضله عليّ، جمهور النادي الأهلي هو من صنع اسم رمضان صبحي وأنا أعترف بذلك”.

وتابع صبحي حديثه “الانتماء للأهلي في قلبي، لكنني أشعر الآن بأنني سعيد جدًا بما فعلت لأن الجو العام داخل النادي الأهلي غير مناسب لي، وما حدث من جانب الإدارة في حقي لا يصح مطلقًا”.

وتهرب لاعب ستوك سيتي وهدرسفيلد تاون الأسبق من سرد تفاصيل أكثر للإعلامي عمرو أديب، قائلاً “بالطبع هنالك أمور وتفاصيل أكثر من التي ذكرتها عن سوء إدارة النادي الأهلي لملف استمراري من عدمه، لكن لا أود التحدث عن تلك التفاصيل على الملأ. أنا مدين بالكثير للنادي الأهلي ولحم كتفي من خيره، لن أستطيع سرد المزيد في هذا الصدد”.

وأشار “الأهلي لو كان يريد اتمام الصفقة مبكرًا، لكان فعل ذلك، بدلاً من الانتظار حتى شهر يوليو الماضي لإحداث الجدل الذي انتشر في وسائل الإعلام. التفكير داخل النادي الأهلي كان يتجه نحو اكمالي ما تبقى في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وما تبقى في الدوري المصري فقط، لكن الإدارة وجدت نفسها أمام سيناريو يحتم عليها شراء عقدي، وللأمانة في النهاية الأهلي كان سيدفع للنادي الانجليزي قيمة العقد بالكامل، لكن بعدما شاهدت أمور لم تعجبني قررت ألا أستمر مع النادي”.

كما قال رمضان صبحي “شعرت أن انتقالي لصفوف بيراميدز هو الخطوة الأنسب بالنسبة لي في هذه اللحظة، وأنا مقتنع بذلك. مسؤولو بيراميدز تعاملوا معي باحترافية، صحيح أن الأهلي والزمالك أكبر ناديين في مصر، والأهلي نادي بطولات كبير، لكنني قلت لنفسي: لو ذهبت إلى بيراميدز وحققت بطولة فلن يكون بالأمر العادي، بينما لو حققت بطولة مهما كانت في الأهلي، فهو أمر اعتيادي، رأيت الكثير من السخرية من رغبتي في تحقيق طموحي، وهذا أمر عادي لا يشغلني ولم أغضب من السخرية ضدي”.

وختم حديثه “ما المشكلة أن يتواجد نادٍ آخر غير الأهلي والزمالك لديه لاعبين مميزين، ويود تحقيق البطولات، لو بيراميدز فاز ببطولة ستكون لها قيمة كبيرة مع العديد من اللاعبين المتميزين. لا أقول ذلك من أجل التعاطف معي، وعندما انشر أي شيء لا أغلق التعليقات، أقدر غضب جمهور النادي الأهلي، وخرجت لتوضيح الحقائق في النهاية”.