شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يرد بقوة على رمضان صبحي ويفجر مفاجاّت جديدة عن رحيله ‏من الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد الاعلامي أحمد شوبير، على تصريحات رمضان، نجم الأهلي السابق، والتي اتهم خلالها شوبير بعدم مصداقيته في تناول رحيله عن القلعة الحمراء، وتأكيد اللاعب على أنه لا يبحث عن المال بدليل تركه الدوري الانجليزي.

وقال شوبير عبر قناة «أون تايم سبورتس: :»رمضان لاعب كبير وموهوب بالطبع لكن عودته للأهلي كان هو المستفيد منها من أجل أن يشارك في المباريات بعدما استُبعد من منتخب مصر الأول كذلك المنتخب الأوليمبي بعد أن خاض 4 مباريات فقط في انجلترا«.

ونفى شوبير ما قاله رمضان صبحي خلال تصريحاته م ع الاعلامي عمرو أديب حول عدم تمسك الأهلي بخدماته قائلاً:«بالعكس، الأهلي دفع 2.4 مليون استرليني من أجل استعارتك في عامين، وشارك في جميع المباريات ولم يحقق مع الفريق اللقب الأفريقي، ثم اصابته ولعب 6 مباريات فقط هذا الموسم واستمراه عاماً كاملاً دون لمس الكرة، ولكن الأهلي تمسك بخدماته».

وواصل شوبير نفيه لحديث رمضان قائلاً:«الأهلي فاوض رمضان منذ فترة طويلة وفي ظل أزمة الكورلاونا في مارس وليس في يوليو كما قال اللاعب».

وأوضح:«سألت رمضان صبحي عن إمكانية الانضمام لبيراميدز منذ فترة وكان رده (أنا ما أسيبش انجلترا وأروح ألعب في نادي كان إسمه الأسيوطي)».

وشدد شوبير على مصداقتيه ودقته في تناول جميع الأخبار، مؤكداً أن رمضان صبحي خلف وعده للأهلي بالتوقيع وفاجىء الجميع في اللحظات الأخيرة برغبة اللاعب في الانضمام لصفوف بيراميدز، بعدما استقبله محمود الخطيب في منزله وأتم النادي الأحمر اتفاقه مع هيدرسفيلد الانجليزي.

وأكمل:«رمضان اللي قال قلبي اتقطع لما الأهلي خسر من الترجي وصممت أرجع النادي، هو قلبه برضو اللي قاله روح بيراميدز ودي حاجة متزعلش خالص، طالما فيه فلوس أكتر هناك ودة حقه».

وواصل:«تسريب الأخبار الذي تحدث عنه رمضان ليس من داخل النادي الأهلي، فربما أشخاص مقربين منه أو من داخل نادي بيراميدز».

وأضاف:«رمضان اتهمني بعدم مصدقياتي وخرج بتصريحات تهاجم إدارة الأهلي ولكني مستعد لمواجهته، وشاهدت تضارب كثير في حديث اللاعب، ولحد هنا ستوب يا رمضان».

وسرد شوبير أزمات رمضان في الفترة الأخيرة ،بوضع صابعه على فمه والمطالبة بسكوت جماهير الأهلي، وعدم الحديث عن ناديه الذي تربى داخل جدرانه خلال مؤتمر تقديمه في بيراميدز.

وأنهى تصريحاته:«تلقيت مكالمة من شريف إكرامي يلومني على انتقادي لرمضان صبحي، واللاعب ظهر اعلامياً اليوم لمغازلة جماهير الأهلي الغاضبة منه فقط».