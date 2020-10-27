شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يرشح بديل عبدالله جمعة في الزمالك أمام الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق، أن إسلام جابر أنسب بديل لتعويض غياب عبدالله جمعة المحتمل عن مواجهة الرجاء المغربي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. وقال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: «باتشيكو ميزته في كونه لا يخشى شئ ويستعد دائما ويجهز البديل المناسب». وأضاف: «أرى أن إسلام جابر أنسب لاعب يعوض غياب عبدالله جمعة عن مواجهة الرجاء المغربي في حال تم التأكيد على غيابه». واختتم حديثه قائلا: «إسلام على المستوى الهجومي مميز ويشارك في الخط الأمامي بشكل قوي وباتشيكو سيساعده في حفظ مهامه الدفاعية». الوضع في مصر

اصابات 106,707

تعافي 98,981

وفيات 6,211

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يرشح بديل عبدالله جمعة في الزمالك أمام الرجاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.