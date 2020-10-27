اخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 26/10/2020

بيراميدز يقرر إقالة تشاتشيتش وإيهاب جلال مرشح لخلافته

استقرت إدارة نادى بيراميدز على إقالة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى لفريق الكرة الأول، بعد خسارة لقب الكونفدرالية الأفريقية، وهو الأمر الذى كان للمدرب الكرواتى نصيب الأسد فى حدوثه، وترى إدارة بيراميدز أن وجود مدرب جيد على رأس الجهاز الفنى كان سيضمن فوز الفريق بالبطولة، خاصة فى ظل توفر كل الإمكانيات المادية والبشرية.

الزمالك يهزم الإسماعيلى بثلاثية ويحصد وصافة بطولة الدورى الممتاز.. فيديو

تغلب الزمالك على الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف الزمالك كلا من مصطفى محمد وكاسونجو وأشرف بن شرقى..

اتحاد الكرة يستقر على مشاركة بطل كأس مصر فى البطولة العربية

استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة علي مشاركة بطل كأس مصر في النسخة الحالية 2019 / 2020 في البطولة العربية بعد الاستقرار رسميا علي مشاركة أول و ثاني الدوري في دوري ابطال افريقيا والثالث والرابع بالكونفدرالية.وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز للاشتراك في بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين، إسوة بما حدث الموسم الماضي، نظرا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهي في وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا.

مكافآت وبدلات لأعضاء اتحاد الكرة فى اللائحة الجديدة

وضعت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، بندا فى اللائحة الجديدة يسمح لأعضاء المجلس الجديد بالحصول على مكافآت وبدلات نظير عملهم فى الجبلاية، وتراجع أعضاء اللجنة الخماسية عن فكرة وضع رواتب شهرية للأعضاء مقابل التفرغ الكامل للعمل فى اتحاد الكرة بعد الاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".