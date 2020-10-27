- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 26/10/2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها بيراميدز يقرر إقالة تشاتشيتش وإيهاب جلال مرشح لخلافته، وقناة الأهلى تعلن شفاء رامى ربيعة من إصابة الخلفية واتحاد الكرة ينقل احتفالية الأهلى بدرع الدورى لاستاد السلام ويشكر الطلائع ، واتحاد الكرة يؤكد عدم حضور أعداد إضافية فى مباراة تتويج الأهلى بدرع الدورى ،غموض مصير معارى الأهلي فى الجونة بعد رحيل نادر شوقى .
بيراميدز يقرر إقالة تشاتشيتش وإيهاب جلال مرشح لخلافته
استقرت إدارة نادى بيراميدز على إقالة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى لفريق الكرة الأول، بعد خسارة لقب الكونفدرالية الأفريقية، وهو الأمر الذى كان للمدرب الكرواتى نصيب الأسد فى حدوثه، وترى إدارة بيراميدز أن وجود مدرب جيد على رأس الجهاز الفنى كان سيضمن فوز الفريق بالبطولة، خاصة فى ظل توفر كل الإمكانيات المادية والبشرية.
الزمالك يهزم الإسماعيلى بثلاثية ويحصد وصافة بطولة الدورى الممتاز.. فيديو
تغلب الزمالك على الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف الزمالك كلا من مصطفى محمد وكاسونجو وأشرف بن شرقى..
اتحاد الكرة يستقر على مشاركة بطل كأس مصر فى البطولة العربية
استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة علي مشاركة بطل كأس مصر في النسخة الحالية 2019 / 2020 في البطولة العربية بعد الاستقرار رسميا علي مشاركة أول و ثاني الدوري في دوري ابطال افريقيا والثالث والرابع بالكونفدرالية.وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز للاشتراك في بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين، إسوة بما حدث الموسم الماضي، نظرا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهي في وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا.
مكافآت وبدلات لأعضاء اتحاد الكرة فى اللائحة الجديدة
وضعت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، بندا فى اللائحة الجديدة يسمح لأعضاء المجلس الجديد بالحصول على مكافآت وبدلات نظير عملهم فى الجبلاية، وتراجع أعضاء اللجنة الخماسية عن فكرة وضع رواتب شهرية للأعضاء مقابل التفرغ الكامل للعمل فى اتحاد الكرة بعد الاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
اتحاد الكرة ينقل احتفالية الأهلى بدرع الدورى لاستاد السلام ويشكر الطلائع
قدم الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى الشكر لمجلس إدارة نادى طلائع الجيش على موقفهم من مباراة فريقهم أمام الأهلى، ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز..
عمر جابر يُجرى أشعة على شظية القدم بعد الإصابة فى نهائى الكونفدرالية
يخضع عمر جابر لاعب بيراميدز خلال الساعات المقبلىة لأشعة على شظية القدم بعدما خرج مصابا في مباراة الفريق أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية،
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إلغاء الهبوط في الموسم الحالي بالقسم الثاني على أن يكون شكل المسابقات بالموسم القادم
استقبل محمود الخطيب رئيس الأهلي ظهر اليوم وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ لتوقيع بروتكول تعاون بين الأهلي والهيئة؛ لإتمام تعليم بعض العاملين البالغ عددهم 240 فردًا على مستوى مقر النادي بالجزيرة وفرعي بمدينة نصر والشيخ زايد.
حددت اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب العاشر من مارس 2021 موعدا لانعقاد الجمعية العمومية العادية للجنة بقاعة الاجتماعات الرئيسية لمناقشة الميزانية
اتحاد الكرة يؤكد عدم حضور أعداد إضافية فى مباراة تتويج الأهلى بدرع الدورى
أكد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن النادى الأهلى سيتسلم درع الدورى العام يوم 31 أكتوبر الجارى فى المباراة الأخيرة بالدورى أمام طلائع الجيش، بعد حسم الدورى للمرة الـ42 فى تاريخه، لافتا إلى أن مراسم التتويج ستتم داخل أرض الملعب بعد انتهاء المباراة، وسيقوم عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة بتسليم الدرع للأهلى دون السماح بحضور إضافى فى المباراة، وسيتم الاقتصار فقط على أعضاء مجلس إدارة الأهلى وطلائع الجيش ولاعبى الفريقين، بجانب العاملين بالشركة الراعية للكرة المصرية.
أصبح مصير لاعبى الأهلى المعارين للجونة غامضاً بعد رحيل الشركة المسئولة عن إدارة فريق الكرة، والتى يترأسها نادر شوقى، بشكل رسمى، واستعار الجونة عدداً من لاعبى الأهلى، أبرزهم أحمد ريان ومحمود الجزار وأكرم توفيق وباسم على.
المصرى يقترب من التعاقد مع "دعدور" بيراميدز
دخل مسئولو المصرى البورسعيدى فى مفاوضات جادة مع أحمد دعدور، حارس مرمى بيراميدز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم مركز حراسة المرمى بسبب وجود فروق كبيرة بين أحمد مسعود الحارس الأساسى والثنائى أحمد عبد الفتاح ومحمد شحاته الحارسين البديلين.
الأهلي يجهز البدلاء لمباراة التتويج بالدورى أمام طلائع الجيش
يُجهز الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، اللاعبين البدلاء تمهيداً للمشاركة فى مباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدورى العام، ويرغب الجهاز الفنى فى منح اللاعبين الأساسيين قسطاً من الراحة بسبب مشاركتهم فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما سيكون صالح جمعة على رأس المشاركين أمام فريق الطلائع من أجل رؤيته بشكل أفضل للحكم على مستواه وتحديد مصيره مع الفريق خلال الموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 26/10/2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.