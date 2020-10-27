شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي: من حق الأهلي إزالة صورتي من الاستاد.. و«أفريقيا هتتحسبلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رمضان صبحي، نجم الأهلي السابق والمنضم حديثاً لصفوف بيراميدز، أن من حق إدارة النادي الأحمر إزالة صورته من ستاد النادي.

وقال رمضان في تصريحات لقناة إم بي سي مصر:«من حق إدارة الأهلي إزالة صورتي».

وعن عدم دعوته للاحتفال بدوري أبطال أفريقيا حال تتويج الأهلي بها:ط هذا من حق إدارة النادي، ولكني شاركت في هذه البطولة وستُحسب لي وأتمنى تتويج الفريق بها«.