شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي: من حق الأهلي إزالة صورتي من الاستاد.. و«أفريقيا هتتحسبلي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رمضان صبحي، نجم الأهلي السابق والمنضم حديثاً لصفوف بيراميدز، أن من حق إدارة النادي الأحمر إزالة صورته من ستاد النادي.
وقال رمضان في تصريحات لقناة إم بي سي مصر:«من حق إدارة الأهلي إزالة صورتي».
وعن عدم دعوته للاحتفال بدوري أبطال أفريقيا حال تتويج الأهلي بها:ط هذا من حق إدارة النادي، ولكني شاركت في هذه البطولة وستُحسب لي وأتمنى تتويج الفريق بها«.
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