شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي لجمهور الأهلي: «مش عايز حد يتعاطف معايا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الاول بنادي بيراميدز انه لا يريد أي تعاطف من أي جمهور وتحديدًا جمهور الأهلي.

واكد رمضان في تصريحات تليفزيونية مع الاعلامي عمرو أديب ان ظهوره في برنامج الحكاية هدفه سرد الحقائق واظهار الحقيقة لكن لا اريد من الجمهور التعاطف معي.

وقال: "اتابع كل التعليقات الغاضبة من الجمهور على منشوراتي ولا اغضب".