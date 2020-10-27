شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة «عايز يولع الدنيا وهيعمل فتنة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
فتح المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي للزمالك، النار على محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة بعد ما نشره على صفحته الشخصية على «فيسبوك» ونسبه لوزير الشباب والرياضة بعدم المساس بالفرق الرياضية بالنادي مهما كان أي قرار.
وقال منصور: «أطالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المحترم بالرد الفوري على ما نشره المتحدث الرسمي للوزارة محمد فوزي»، مضيفا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «زملكاوي»: «المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عايز يولع الدنيا ويعمل فتنة بين جماهير الزمالك والأهلي».
وكشف رئيس الزمالك أن محمد فوزي، يعمل لدى هاني العتال، مطالبا وزير الشباب بالتحقيق مع المتحدث الرسمي للوزارة.
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