رئيس نادي بني سويف: سنشكو الخماسية لـ"فيفا"..ونطلب مباراة فاصلة مع البنك الأهلي

جدة - عمرو شويل أكد علي سليم، رئيس نادي بني سويف، على أحقية ناديه بالصعود لبطولة الدوري الممتاز، مطالبًا بتطبيق اللوائح وعدم تحكم الأهواء الشخصية فى اتخاذ القرارات، وقال سليم فى تصريحات تلفزيونية": "الأهواء الشخصية تدير لجنة عمرو الجنايني داخل اتحاد الكرة، وسنلجأ للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الحصول على حقوقنا".

وأضاف: "نطالب بإقامة مباراة فاصلة مع نادي البنك الأهلي، ونتسمك بحقنا فى التأهل للدوري الممتاز".

أكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك عدد من التحديات التي تواجه اللجنة الخماسية في انهاء الموسم أبرزها إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالإضافة الى المباراتين الفاصلتين للمنتخب الوطني الأول ضد توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية وغيرها ما ساهم في الوصول الى القرارات الخاصة بمسابقات الدرجات الأدنى خلال الموسم الحالي.

أضاف جمال محمد علي خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أنهينا الاستعداد لتسليم درع الدوري المصري للنادي الأهلي في مباراة طلائع الجيش، وأن اتحاد الكرة قدم الشكر للأخير على موافقته إقامة المباراة على ملعب استاد السلام لتكريم بطل النسخة الحالية".

أوضح جمال محمد علي أن رئاسة بعثة المنتخب الوطني الأول الى توجو لم يتم تحديدها وإن كان الأمر سيكون في اتجاه عمرو الجنايني أو من ينوبه فيما يخص السفر مع الفراعنة في المباراة المرتقبة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية".

تابع جمال محمد علي أن اتحاد الكرة راعى في القرارات الأخيرة بمسابقات الدرجة الثانية والثالثة والرابعة البعد الجغرافي بين الأندية وبعضها حتى يكون هناك مراعات للعدالة بين كل الفرق في المسابقات المختلفة.

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد

في ضوء دراسة سلبيات وإيجابيات مسابقات القسم الثاني والثالث والرابع للموسم الرياضي 2019 / 2020م .. قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تنظيم مسابقات موسم 2020 / 2021 م كالتالي :

أولاً: القسم الثاني

يتكون من ثلاث مجموعات كل منها تتكون من ( 16 ) فريقا بإجمالي 48 فريق ( الـ 36 فريق + 12 فريقا الحاصلين على المركز الأول في المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث) وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دوري من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول .

وينتهي قيد اللاعبين في 21/11/2020 م، فيما تبدأ المباريات يوم 25/11/2020م.

ثانياً: القسم الثالث

يتكون من 178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثاني ..

وينتهي القيد في 28/11/2020م، على أن تبدأ المباريات في 30/11/2020م.

ثالثاً: القسم الرابع

يتكون من 352 ناديا + الأندية المنضمة حديثاً توزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافي .. وينتهي القيد في 30/11/2020 م ، لتبدأ المباريات في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020 م.

رابعاً : تخصيص مجموعة لسيناء

تشجيعاً لمشاركة الأندية في جنوب وشمال سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة تماشياً مع سياسة الاتحاد وأهدافه سوف يتم تخصيص مجموعة بالقسم الثالث إعتباراً من موسم 21/22 يصعد الأول منها مباشرة إلى القسم الثاني .

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد مؤتمرا صحفيا في موعد يتحدد لاحقا لعرض شروط ونظام المسابقة وذلك فور إنتهاء تصفيات القسم الرابع .