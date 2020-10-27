شكرا لقرائتكم رمضان صبحي عن رحيله من الأهلي: بعض الأشخاص ماطلوا فى اتمام التعاقد مع هدرسفيلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف رمضان صبحي صانع ألعاب بيراميدز كواليس رحيله عن النادى الأهلى خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن بعض الأشخاص داخل النادى ماطلوا فى إتمام التعاقد مع هدرسفيلد، وقال رمضان صبحى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب: بدأت فى الأهلى وسافرت إنجلترا، كنت أحلم بالاختراف وتحقق ذلك عبر الأهلى، انتقلت لهدرسفيلد ومنعتنى الاصابة من المشاركة وخرجت من حسابات المدرب، وكنت أتمنى المشاركة مع المنتخب فى أمم أفريقيا، لذلك قررت البحث عن نادى أخر فى أوروبا للمشاركة.

استكمل: بعد خسارة الأهلى من الترجى فى نهائى أفريقيا كنت بنهار، حزنت جداً وكلمت حسام غالى وقولت له مش قادر أنا عايز أرجع، وأصريت على العودة للأهلى للمساعدة فى حصد الألقاب من جديد.

وعلق رمضان صبحى على خسارة فريقه للقب الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى، وقال رمضان صبحى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب: كنت أتمنى المشاركة مع بيراميدز فى الكونفدرالية، وصول الفريق للنهائى فى أول مشاركة شئ عظيم وكنت أتمنى حصد اللقب ولكن هذا درس يجب أن نتعلم منه.

أضاف: البطولة كانت هتفرق مع النادى بشكل كبير جداً، كان هناك أخطاء تحكيمية ولكن هذه كرة القدم، واللاعبين كانو رجال وأتمنى لهم التوفيق فى الفترة المقبلة.