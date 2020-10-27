شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: عودة "شيكابالا" أهم مكاسب الزمالك بعد الفوز على الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأبيض خرج بالعديد من المكاسب بعد الفوز على الإسماعيلي.

وقال سعيد فى تصريحات تلفزيونية: "الزمالك اطمأن على مستوي اللاعبين إلى جانب حجز تذكرة التأهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ومباراة الإسماعيلي ساهمت فى جاهزية لاعبي الأبيض قبل مواجهة الرجاء".

وأضاف: "سعيد بالمستوي الفني الذى ظهر به شيكابالا، وأيضًا محمد عبدالغني خاصة بعد تألقه فى مباراة الرجاء بعد غياب محمود علاء وأعتقد أنه سيشارك أساسي فى مباراة الفريق المغربي المقبلة".