المصرى يتعاقد مع أحمد شديد قناوى فى صفقة انتقال حر

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جدة - عمرو شويل تعاقد مجلس إدارة المصرى برئاسة سمير حلبية مع أحمد شديد قناوى ظهير أيسر الإنتاج الحربى لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر لتدعيم الجبهة اليسرى بناء على التقرير الفنى الذى قدمه على ماهر المدير الفنى للفريق ..ياتى ذلك فى إطار رغبة مسئولو المصرى فى تدعيم الفريق بصفقات سوبر من أجل العودة فى الموسم المقبل للمنافسة على المربع الذهبى والمشاركة فى البطولات القارية من جديد .
ونجح على ماهر فى إنقاذ الفريق من الهبوط ويحتل حاليا النادى البورسعيدى المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 45 نقطة ويتبقى له مباراة أخيرة أمام وادى دجلة الخميس المقبل .
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