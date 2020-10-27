شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة عمر جابر بتمزق فى الأربطة ويغيب عن بيراميدز شهرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التى خضع لها عمر جابر لاعب بيراميدز مساء اليوم، الأحد، تعرضه للإصابة بتمزق فى أربطة الكاحل، إثر خروجه مصابًا في مباراة الفريق أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث خرج اللاعب مستبدلاً في نهاية الشوط الثاني من اللقاء بسبب تدخل عنيف من جانب لاعب نهضة بركان بكر الهلالي ورغم عنف اللقطة لم يرها الحكم، قبل أن يراجعه حكم الفار ويؤكد ضرورة طرده من اللقاء.

وغادر أمس عمر جابر ملعب المباراة واضعًا قدمه فى جبيرة، متأثرًا بإصابته، وخضع اللاعب للإشعة منذ قليل والتى أثبتت تعرضه لتمزق فى أربطة الكاحل وليس كسر فى عظمة الشظية كما ظهر التشخيص المبدئي للإصابة، ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن المشاركة فى التدريبات والمباريات فترة تترواح من 3 أسابيع إلى شهر.

وتٌوج فريق نهضة بركان المغربى بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، على ملعب مولاى عبد الله، بمدينة الرباط المغربية، فى نهائى البطولة، ويخسر الفريق المصرى فرصة التتويج بأول لقب قارى كان على بعد خطوة واحده منه، بعدما وصل للمباراة النهائية عن استحقاق وجدارة.