شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف موقف المصابين قبل مواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد أسامة، طبيب الزمالك، حجم الإصابات التي تعرض لها عدد من لاعبي الزمالك في مباراة الإسماعيلي، وكذلك باقي اللاعبين المصابين.

قال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "عبد الله جمعة شعر بشد خفيف في العضلة الخلفية وخشية من تفاقم الإصابة فضلنا إراحته ولكنها بسيطة واطمأنيت عليه بعد اللقاء".

تابع: "محمود الونش لديه مشكلة في وتر الركبة وسيجري أشعة غدًا لتحديد مدى إصابته وهو كان مصممًا يشارك وأصريت بين الشوطين على استبداله وسنطمئن على إصابته غدًا".

أشار: "محمود علاء عنده جزع في الرباط الخارجي اشتغلنا معاه في المغرب وموضوع تأجيل المباراة أفادنا في تجهيز المصابين وأجرى أشعة امبارح وأثبتت تعافيه بنسبة 80%".

كشف: "إسلام جابر تعرض لكدمة بسيطة ولا تدعو للقلق واللاعب ليس لديه مشكلة، موضحًا: "حازم إمام كان عنده شد في العضلة الإمامية واستفدنا من تأجيل المباراة أنه يكمل برنامجه العلاجي وسيكون جاهزًا لمباراة الرجاء المغربي".

أضاف: "أوباما شعر بألم بسيط في ركبته وعمل أشعة وطلعت بسيطة لكنه لا يزال يشعر بالألم لذا فضلنا استبعاده من المباراة".

ونجح فريق الزمالك في تحقيق فوز مهم علي نظيره الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأخيرة للدورى، على ستاد القاهرة، لينجح الأبيض في حسم المركز الثاني بجدول الدوري والتأهل إلي دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

بعد فوز الزمالك اليوم، يضمن أبناء ميت عقبة حصد المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 71 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 50 هدفًا واستقبل 27 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة ويتبقى لبيراميدز لقاء وحيد وحال فوزه على المقاولون فى الجولة الأخيرة وخصم ثلاث نقاط من أبناء ميت عقبة سيواصل الأبيض تواجده فى المركز الثانى وبذلك حسم الأبيض وصافة الدورى.