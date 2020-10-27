شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: بن شرقي يستطيع التغلب على قوانين الجاذبية الأرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد أيمن يونس نجم الزمالك السابق مكاسب الفريق الأبيض من الفوز على الإسماعيلي بثلاثية وحسم وصافة الدوري رسميًا، وقال يونس في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، اليوم الإثنين، أن الأداء الذي ظهر عليه شيكابالا في نصف المباراة الأول هو أهم قائلاً: "شيكابالا لاعب في ريحة الكورة الجميلة، لاعب بيداعب الكرة بأحاسيسه مش بس بأقدامه".

وتابع يونس أن باتشيكو قاد المباراة بكفاءة عالية خاصة على مستوى التغييرات، موضحًا أن الفريق الأبيض خرج من اللقاء بجميع المكاسب الفنية والنفسية التي أرادها.

وأكمل: "بن شرقي لاعب يقدم مستويات رائعة، لاعب يتسطيع التغلب على قوانين الجاذبية الأرضية، شاهدنا لاعبين مميزين في مداعبة الكرة في الهواء مثلاً رونالدو لكن بن شرقي أيضًا أحد هؤلاء اللاعبين".

حقق الزمالك فوزًا مهما على الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الإثنين، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، ليختتم الأبيض منافسات الموسم الجارى من المسابقة المحلية محتلاً وصافة الترتيب، ليكون دافعًا قويًا لدى اللاعبين قبل مباراتهم المرتقبة أمام الرجاء المغربى، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، التى ستجمع بينهما الأحد المقبل، بعدما تم تأجيل اللقاء بسبب تفشى حالات الإصابة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق المغربى، ومنعه من السفر إلى القاهرة، الأسبوع الماضى، وذلك عقب فوز الأبيض عليه بهدف دون رد، فى مباراة الذهاب التى أقيمت على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويلتقى الزمالك والإسماعيلي اليوم الاثنين باستاد القاهرة ، فى مواجهة جديدة فى إطار الجولة الــ34 والأخيرة ببطولة الدورى المحلى.

وتحظى مواجهات الفريقين بالاثارة والندية، حيث سبق للفريقان أن التقيا من قبل فى 106 مواجهة ، حقق خلالهم الإسماعيلى الفوز فى 31 مواجهة بينما فاز الزمالك فى 44 مباراة وتعادل الفريقان فى 31 لقاء.

وخلال هذا التاريخ المثير من اللقاءات، فقد سجل الدراويش 110 هدفا فى شباك الفريق الأبيض واستقبلت شباكه 126 هدف.

ويعد عوض عبد الرحمن هو هداف الإسماعيلى فى شباك الزمالك برصيد 8 أهداف وبنفس الرصيد يعتبر عبد الحليم هو هداف الزمالك بشباك الدراويش.