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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوارديولا: كل ما يحصل معنا سببه سوء الحظ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020
اكد الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي أن الإصابات ادت الى تراجع الاداء الدفاعي والهجومي في الفريق مؤكدا ان ذلك نوع من أنواع سوء الحظ.
وقال غوارديولا قبل لقاء مارسيليا في دوري الابطال "أنا سعيد جدًا بالمدافعين الذين أمتلكهم غير ان ميندي اصيب كثيرا وغاب كثيرا اضافة الى لابورت الذي غاب لفترة طويلة عن الفريق".
وفي الهجوم نفس الشيء لم نتعاقد مع مهاجم لاننا لم نعتقد يوما ان جيسوس واغويرو سيصابان في نفس الوقت.
يذكر ان السيتي فاز على بورتو في لقائه الاول بينما مارسيليا سقط امام اولمبياكوس.
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