غوارديولا: كل ما يحصل معنا سببه سوء الحظ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020

اكد الاسباني بيب ​غوارديولا​ مدرب مانشستر سيتي الانكليزي أن الإصابات ادت الى تراجع الاداء الدفاعي والهجومي في الفريق مؤكدا ان ذلك نوع من أنواع سوء الحظ.



وقال غوارديولا قبل لقاء ​مارسيليا​ في ​دوري الابطال​ "أنا سعيد جدًا بالمدافعين الذين أمتلكهم غير ان ميندي اصيب كثيرا وغاب كثيرا اضافة الى لابورت الذي غاب لفترة طويلة عن الفريق".

وفي الهجوم نفس الشيء لم نتعاقد مع مهاجم لاننا لم نعتقد يوما ان جيسوس واغويرو سيصابان في نفس الوقت.

يذكر ان السيتي فاز على بورتو في لقائه الاول بينما مارسيليا سقط امام اولمبياكوس.