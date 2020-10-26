"أهلاً بمن هو مميز".. وزير الرياضة يشيد بتعاقد الأهلي مع موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حسن اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مديراً فنياً للفريق.

وتعاقد الأهلي مع موسيماني وجهازه المعاون بعد توجيه الشكر للسويسري رينيه فايلر.

وصرح أشرف صبحي لقناة "أون تايم سبورتس" قائلاً "الأهلي يسير في طريقه ووصل للمباراة النهائية ونتابع كل الأمور".

واستمر "نتواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بكل تأكيد لأنهم أصحاب القرار المتعلق بالحضور الجماهيري لمباريات دوري الأبطال، نحن نحترم قرارات الكاف".

وأكمل "الكاف هو صاحب قرار عدم حضور الجماهير سواء في المغرب أو مصر، لقد حضرت مباراة الأهلي في القاهرة، والكاف هو صاحب التنظيم ويٌشرف على كل الأمور".

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وتابع "نحن جزء مهم جداً من أفريقيا، وكذلك أفريقيا جزء مهم من مصر واهتمام القيادة السياسية اهتمام كبير بالمشاركة والتداخل الأفريقي".

وأضاف "بالطبع خطوة جديدة وكبيرة أن يكون هناك ممثل من الأشقاء في جنوب أفريقيا هنا بمصر".

وأوضح "العمل الرياضي في كرة القدم احترافي في المقام الأول، كل إدارة تختار من تريد، وبالتالي عندما يقع الاختيار على مدرب من جنوب أفريقيا فهي بمثابة شهادة مصرية لجودة المدرب".

وأكمل "وهو أيضاً أثبت في مبارياته صدق حسن الاختيار، تجربة جيدة جداً وانفتاح على الاشقاء في أفريقيا، أهلاً بكل مدير فني أو لاعب مميز".

واختتم "نحن نحترم قرارات المؤسسات الدولية، الفيفا احترم مصر وساعد مصر ونحن أيضاً نساعده ونحترمه، وهناك قانون مصري يتم العمل به".

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تجاوز الوداد المغربي في نصف النهائي بنتيجة 5-1 "مجموع مباراتي الذهاب والإياب".