شكرا لقرائتكم الأهلى يطالب موسيمانى بحسم مصير صالح جمعة سواء بالبقاء أو الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالبت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق بحسم مصير صالح جمعة لاعب الفريق سواء باستمراره مع القلعة الحمراء أو الاستغناء عنه فى ظل رغبة اللجنة حسم مصير اللاعب الذى تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية محلية وخارجية .ويسعى مسولو النادى لحسم هذه العروض واختيار الأفضل والأنسب منها للنادى واللاعب لكن بعد قرار موسيمانى خاصة وأن هناك اتجاها بالاستفادة من اللاعب وبيعه لأحدى الأندية التى يرغب الأهلى فى الحصول على لاعبين منها، وينوى موسيمانى الدفع بصالح جمعة فى المباريات المُتبقية من الموسم الحالى محلياً ومنهما طلائع الجيش فى الدورى وابوقير للأسمدة فى الكأس وبعدها سيُخطر لجنة التخطيط بموقفه من اللاعب الذى أصبح محط اهتمام عدة أندية حلية كان أخرها سموحة .

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفنى للأهلى بيتسو موسيمانى الاستعانة بلاعبى الفريق الصاعدين وممن لم يحصلون على فرصة كافية هذا الموسم للدفع بهم فى مباراتى أبو قير للأسمدة فى دور الثمانية لكأس مصر ومباراة طلائع الجيش السبت المقبل فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع .

ويأتى قرار موسيمانى بالاستعانة ببعض الصاعدين ولاعبى الدكة بهدف إراحة اللاعبين الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد بشكل واضح خلال الفترة الماضية وذلك حتى يتم تجهيزهم بشكل جيد لمباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد تأهل الفريق مؤخراً بشكل رسمى عقب الفوز على الوداد المغربى مساء أمس الأول، الجمعة، بإستاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدف بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالمغرب بثنائية نظيفة، ويرغب المدير الفنى للأهلى راحة أكثر من لاعب أساسى عانى مؤخراً من الإجهاد ويأتى فى مقدمتهم محمد الشناوى وعلى معلول وديانج وعمرو السولية وأيمن أشرف ومحمد هانى وأجاى وقفشة.