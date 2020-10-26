شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلق على خسارة بيراميدز نهائي الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أرجع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سبب هزيمة بيراميدز أمام نهضة بركان المغربي، في نهائي منافسات الكونفدرالية للمدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش. وقال «مرتضى»، في تصريحات عبر قناة الزمالك: «التشكيل لم يكن جيدًا في بداية المباراة، ويعتبر أبرز أسباب خسارة بيراميدز». وأنهى رئيس الزمالك تصريحاته مبديًا استيائه من عدم اهتمام الاعلام بوجود بيراميدز في النهائي، مشيرًا إلى أنه نادٍ يُمثل مصر وكان يجب على الجميع مساندته. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,540

تعافي 98,903

وفيات 6,199

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