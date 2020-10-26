شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: تعيين غانم سلطان رئيسا لقطاعات الزمالك ويحيى رئيسا للجنة الفنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والقائم بأعمال أمين الصندوق، والمشرف العام على كرة القدم، أن مجلس إدارة النادى، برئاسة المستشار مرتضى منصور، قرر تعيين غانم سلطان رئيسًا لقطاعات الكرة، وطارق يحيى رئيسًا للجنة الفنية لقطاع الناشئين، مُضيفًا فى تصريحات للموقع الرسمى للزمالك، أنه تم عقد اجتماع فى حضور فاروق جعفر المستشار الرياضى لمجلس الادارة، مع غانم سلطان وطارق يحيى، وتسلم خلاله سلطان المهام من يحيى الذى كان يشغل هذا المنصب، مشددًا على أن أبناء النادى يخدمون الزمالك فى أى منصب وفى أى وقت.

وأكد طارق يحيى خلال تصريحات عبر زملكاوى الذى يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك: "اندهشت من تداول بعض المواقع خبر إقالتى ‏من منصبى، ولا أبحث عن مناصب فى الزمالك"، وأكمل: "المستشار مرتضى منصور، منحنى ‏مسئوليات فنية فى قطاع الناشئين وليس إدارية فقط، وأشكره على هذه ‏الثقة".‏

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وتترقب جماهير الزمالك مباراة فريقهم أمام الإسماعيلى، المقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، الذى سيقام باستاد القاهرة، ويسعى الأبيض خلاله لتحقيق الانتصار لحصد المركز الثانى فى المسابقة المحلية من أجل التأهل بشكل رسمى للمشاركة بصورة رسمية فى النسخة المقبلة بدورى أبطال أفريقيا بعد تتويج الأهلى بشكل رسمى ببطولة الدورى وحصد أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة فى البطولة الأفريقية، وحال تحقيق الأبيض الفوز على الدراويش سيكون ثانى المتأهلين للمشاركة فى منافسات دورى الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الأخيرة بالدورى، حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدورى.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 47 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلها، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة، فى حين احتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى لممتاز، برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 14 لقاء، وسجل 37 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.