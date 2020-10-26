شكرا لقرائتكم أليو بادجي: سعيد بالتواجد داخل الأهلي وكلنا فريق واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدي أليو بادجي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، سعادته بوصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، هذا الموسم 2019-2020.
وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء المغربي، لمواجهته في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها 6 نوفمبر المقبل علي استاد القاهرة.
وواصل المهاجم السنغالي حديثه قائلاً:" كنت سعيدًا للغاية بمتابعة اللقاء من على مقاعد البدلاء رغم عدم مشاركتي في المباراة، إلا أنني سعيد للغاية بالفوز، فكلنا هنا معا ونحن فريق واحد".
أكد أليو بادجي خلال تصريحات علي القناة الرسمية للنادي الأهلي: "أعتقد أنه لأمر جيد أن نصل للنهائي بعد أن غاب الأهلي عنه في السنوات الماضية، نحن جميعًا سعداء فنحن هنا فريق واحد".
أضاف أليو بادجي: "نرغب كثيرًا أن يتسنى للجماهير فرصة حضور المباراة النهائية لتشجعينا حتى نفوز باللقب إن شاء الله، أعجبتنى كثيرًا طريقة لعب الفريق، لقد قدمنا أداء جيد أمام الوداد، وتحلينا بالشخصية وكنا نقاتل على أرضية الملعب وتحلينا بالجودة المطلوبة".
وتأهل الأهلي إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز علي الوداد المغربي بنتيجة 5-1 في دور قبل النهائي، بمجموع المباراتين الذهاب والإياب.
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