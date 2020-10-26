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جدة - عمرو شويل ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي



ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي حيث يتربع فريق الأهلى على الصدارة برصيد 86 بعدما حسم اللقب للمرة الـ42 تاريخه بينما يحتل الزمالك المركز الثانى 68 برصيد ويصارع على الوصافة مع بيراميدز الذى يقع في المركز الثالث علما بأن الزمالك سيخصم منه 3 نقاط آخر الموسم بسبب انسحابه من مباراة القمة أمام الأحمر.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي



ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي حيث أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 على النحو التالي:

-الاثنين 26 أكتوبر:

الزمالك مع الإسماعيلي ( 8 م )

-الخميس 29 أكتوبر:

أسوان مع الاتحاد السكندري ( 5:30 م )

الإنتاج الحربي مع مصر للمقاصة ( 8 م )

-الجمعة 30 أكتوبر:

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إنبي مع طنطا ( 3 م )

الجونة مع حرس الحدود ( 5:30 م )

المصري مع وادي دجلة ( 8 م )

-السبت 31 أكتوبر:

سموحة مع اف سي مصر ( 3 م )

بيراميدز مع المقاولون العرب ( 5:30 م )

طلائع الجيش مع الأهلي ( 8 م )