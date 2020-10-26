شكرا لقرائتكم السلحدار: حسام عاشور تعرض للظلم من الأهلي..وانتقاله للاتحاد "مغامرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ادهم السلحدار، المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، أن حسام عاشور، تعرض لظلم كبير بعد رحيله عن النادي الأهلي بهذه الطريقة.

وقال السلحدار فى نصريحات تلفزيونية :"من وجهة نظري عاشور تعرض للظلم من جانب الأهلي، وانتقاله إلى الاتحاد السكندري مغامرة ولكنه يسعي لإثبات نفسه من جديد، وسيحاول تقديم مستوي مميز للرد على القلعة الحمراء".

وأضاف: "حسام حسن من أهم أسباب انتقال عاشور إلى صفوف الاتحاد السكندري، والنجوم الكبار دائمًا يرغبون فى اللعب تحت قيادة العميد

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أكد المدير الفني السابق للإسماعيلي، أن مباراة الغد بين الزمالك والدراويش ستمثل أهمية كبيرة للفريقين مضيفا :" الزمالك يسعى إلى حسم وصافة الدوري و حجز مقعد في دوري الأبطال الافريقي، كما يرغب الفريق الإسماعيلي فى تحسين وضعه بجدول الدوري ، حيث أن المركز الحادي عشر لا يليق بإسم و مكانة قلعة الدراويش.

واختتم السلحدار، أن الزمالك سيبدأ أمام الاسماعيلي بالتشكيل الأساسي الذي سيواجه به الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا .".