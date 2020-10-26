شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أحمد يرفض مصافحة لاعبى نهضة بركان بسبب كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم " الكاف " مصافحة لاعبى نهضة بركان المغربى عقب تتويج الفريق المغربى ببطولة كأس الكونفدرالية الافريقية على حساب بيراميدز بنتيجة هدف مقابل لا شىء، وخلال أستلام الميديلات الخاصة باللاعبين رفض السلام و التحية لهم عن بعد خلال البروتوكول الطبى لمكافحة فيروس كيورونا .
ولم يصعد فريق بيراميدز على منصة التتويج لتسلم الميداليات الفضية وفقًا لبروتوكول "الكاف" الجديد، والذى نص على صعود الفريق الفائز فقط، مع منع السلام بالأيدى.
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