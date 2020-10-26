شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أحمد يرفض مصافحة لاعبى نهضة بركان بسبب كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم " الكاف " مصافحة لاعبى نهضة بركان المغربى عقب تتويج الفريق المغربى ببطولة كأس الكونفدرالية الافريقية على حساب بيراميدز بنتيجة هدف مقابل لا شىء، وخلال أستلام الميديلات الخاصة باللاعبين رفض السلام و التحية لهم عن بعد خلال البروتوكول الطبى لمكافحة فيروس كيورونا .

سلم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" كأس الكونفدرالية لفريق نهضة بركان المغربى، الذى توج باللقب لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب مولاى عبد الله، بمدينة الرباط المغربية، فى نهائى البطولة، ويخسر الفريق المصرى فرصة التتويج بأول لقب قارى كان على بعد خطوة واحده منه، بعدما وصل للمباراة النهائية عن استحقاق وجدارة.

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ولم يصعد فريق بيراميدز على منصة التتويج لتسلم الميداليات الفضية وفقًا لبروتوكول "الكاف" الجديد، والذى نص على صعود الفريق الفائز فقط، مع منع السلام بالأيدى.