شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: أشرف بن شرقى لاعب من كوكب أخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصف مدحت العدل، السيناريست والشاعر المعروف بإنتمائه لنادي ‏الزمالك، النجم المغربي المحترف في صفوف الفريق الأبيض أشرف بن ‏شرقي أنه لاعب من كوكب اّخر.‏وأضاف العدل في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال عبر شاشة قناة الزمالك:"أطلقت عليه أشرف بن قلبي، وهو لاعب ‏في حتة ومكانة تانية خالص".‏ وشدد العدل على ثقته التامة في قدرة الزمالك على الفوز في الاسماعيلي ‏غداً بختام الدوري الممتاز، وعلى الامكانيات التتي يتح للفريق معانقة ‏دوري الأبطال في النسخة الجارية.‏ Advertisements

كما أبدى مدحت العدل تفاؤله الشديد بقدرة الزمالك على ‏التتويج برابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية. ، قائلا "الزمالك يمتلك عناصر مميزة بين صفوفه، ربما هي ‏الأفضل في أفريقيا،وقادرة على تتويجه باللقب القاري".‏

وعن رأيه في مباراة الأهلي والوداد المغربي قال العدل:"أرى أن الوداد ‏هو أضعف الأندية الأربعة المتأهلة لنصف النهائي، بل أنه أقل في ‏المستوى من بيراميدز ونهضة بركان اللذان يخوضا نهائي الكونفدرالية ‏في الوقت الحالي".‏