شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: أشرف بن شرقى لاعب من كوكب أخر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وصف مدحت العدل، السيناريست والشاعر المعروف بإنتمائه لنادي الزمالك، النجم المغربي المحترف في صفوف الفريق الأبيض أشرف بن شرقي أنه لاعب من كوكب اّخر.وأضاف العدل في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال عبر شاشة قناة الزمالك:"أطلقت عليه أشرف بن قلبي، وهو لاعب في حتة ومكانة تانية خالص".
وشدد العدل على ثقته التامة في قدرة الزمالك على الفوز في الاسماعيلي غداً بختام الدوري الممتاز، وعلى الامكانيات التتي يتح للفريق معانقة دوري الأبطال في النسخة الجارية.
كما أبدى مدحت العدل تفاؤله الشديد بقدرة الزمالك على التتويج برابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية. ، قائلا "الزمالك يمتلك عناصر مميزة بين صفوفه، ربما هي الأفضل في أفريقيا،وقادرة على تتويجه باللقب القاري".
وعن رأيه في مباراة الأهلي والوداد المغربي قال العدل:"أرى أن الوداد هو أضعف الأندية الأربعة المتأهلة لنصف النهائي، بل أنه أقل في المستوى من بيراميدز ونهضة بركان اللذان يخوضا نهائي الكونفدرالية في الوقت الحالي".
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