شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: «اللي حصل مع بيراميدز ظلم وحرام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد طارق يحيى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، «الظلم التحكيمي» الذي تعرض له فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز أمام نهضة بركان بطل المغرب في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية التي خسرها بطل مصر بهدف نظيف ليتوج بطل المغرب رسميًا بلقب الكونفدرالية.

وقال «يحيى»، في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك: «بيراميدز تعرض لظلم كبير في احتساب الهدف الذي مني به مرماه الذي جاء من لمسة يد واضحة، فضلًا عن أن حكم اللقاء لم يكن على قدر المسؤولية».

وأضاف: «ما حصل مع بيراميدز ظلم بين وحرام لكن يكفي ممثل مصر في الكونفدرالية أنه كان خير سفير في البطولة ونجح في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لنهائي البطولة في أول مشاركة له».