شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق: الله يكون في عون لاعبي الزمالك لكن هذا قدركم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي طارق يحيي، رئيس اللجان الفنية بقطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، تعاطفه مع لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بسبب ضغط المباريات والضغط النفسي والعصبي والجماهيري الواقع عليهم، خصوصًا بعد ان وصولوا للقمة ونجحوا في الفوز على أعظم الفرق في الدوريات العربية والأسيوية الهلال والترجي والأهلي، حسب قوله.

وقال "يحيي"، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد جمال: «الجيل الحالي للزمالك عليه مسؤولية كبيرة وربنا يكون في عونهم لكن هذا قدرهم أن يتحملوا مسؤولية إسعاد ملايين الجماهير البيضاء».