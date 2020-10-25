شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدينيو ينضم لقائمة المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020 اعلن النجم البرازيلي ​رونالدينيو​ إصابته بفيروس ​كورونا​ في مقطع فيديو بثه عبر يومياته على إنستغرام.

Advertisements وأوضح نجم برشلونة السابق أنه خضع لفحص كورونا وجاءت نتيجته إيجابية. وتعرض عدد كبير من نجوم كرة القدم للإصابة بكورونا وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان وكيليان مبابي وغيرهم من اللاعبين. يذكر ان عالم الرياضة وخصوصا عالم كرة القدم يحصد عددا كبيرا من الاصابات بسبب انطلاق البطولات في كافة انحاء العالم عموما واوروبا خصوصا حيث تزداد اعداد الاصابات.

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