شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو الزمالك يغيبون عن حضور جلسة التحقيق في شكواه ضد الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - للمرة الثانية لم يحضر أي من مسؤولي نادي الزمالك، جلسة التحقيق في الشكوى المقدمضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومسئولين آخرين بالنادي، والمقيدة برقم 14 لسنة 2020 باللجنة الأولمبية.

وحددت لجنة التحقيق باللجنة الأولمبية، الخميس الماضي، لحضور مندوب عن نادي الزمالك في بداية التحقيقات في شكواه المقدمة ضد محمود الخطيب رئيس الأهلي، ونائبه العامري فاروق، ومحمد مرجان المدير التنفيذي وآخرين، إلا أن الزمالك لم يحضر جلسة الاستماع للمرة الثانية، بعدما غاب من قبل عن الجلسة الأولى التي كانت بتاريخ 15 أكتوبر.

يذكر أن لجنة التحقيق أرسلت خطابا يوم 15 أكتوبر، موجه إلى القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك، أخطرته خلاله بغياب مندوب النادي عن الجلسة الأولى، وأعلنته بموعد الجلسة الثانية التي غاب عنها أيضا.