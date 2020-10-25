شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يضم الشامي وشيلونجو لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة ريكاردو فيريرا، قائمة فريقه التي سيخوض بها مباراته أمام الزمالك، التي ستقام في الثامنة مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد القاهرة، وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى: حراسة المرمى: محمد مجدى، محمد فوزى.

خط الدفاع: محمد هاشم، محمود البدرى، محمد عمار، محمد بيومى- محمد نصر. خط الوسط: محمود عبدالعاطى «دونجا»، عماد حمدى، نادر رمضان، محمد مخلوف، محمد الضرف، محمود عبدالله، عبدالرحمن مجدى، أحمد مدبولى، محمد الشامى، مدحت فقوسة، بيكيتى سيلفا، محمد حمدى زكى، وجيه عبدالحكيم. خط الهجوم: حازم مرسى، بينسون شيلونجو.