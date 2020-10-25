شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواصل الاستعداد لمواجهة نادي مصر في ختام الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الكروي الأول بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، تدريباته اليومية على ملعب النادي، في تمام الخامسة مساء اليوم، وذلك في إطار الاستعداد للمواجهة المقررة مع فريق نادي مصر، والتي ستقام ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري العام.

وكان المدير الفني قد منح عدد من لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة، من أجل تخفيف الإجهاد البدني الذي تعرض له اللاعبين خلال الفترة الماضية نتيجة ضغط المباريات، مع خضوع البعض الآخر لتدريبات بدنية شاقة، لرفع معدل لياقتهم، خصوصًا المجموعة التي لم تشارك في المباريات الماضية بالدوري، وعلى رأسهم محمود عزت وإسلام جمال ومحمد الترهومي وأحمد حسن مكي.

واستغل أحمد سامي وجهازه المعاون خلال فترة الراحة في مشاهدة المباريات الأخيرة لفريق مصر للاستقرار على الخطة النهائية التي سيخوض بها هذه المباراة، والتي ستضمن لسموحة المركز الخامس، وبالتالي تحقيق حلم المشاركة في البطولة العربية لأول مرة في تاريخ الفريق.

وقد أبدى أحمد سامي، المدير الفني للموج الأزرق، ارتياحه الكبير عقب إتمام المهندس فرج عامر، رئيس النادي، إجراءات التعاقد مع محمود البدري، مدافع الإنتاج الحربي، في صفقة انتقال حر، والسودانى أطهر الطاهر، الظهير الأيمن، والذي سيكون له مستقبل كبير مع الفريق في ظل إمكانياته الفنية العالية.