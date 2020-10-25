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انباء سارة لـ ريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

تلقى نادي ​ريال مدريد​ الاسباني بقيادة زين الدين زيدان، انباءاً سارة في ​تدريبات​ اليوم الجماعية، وذلك بعد الفوز على في كلاسيكو الكامب نو.

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وعاد ريال مدريد إلى التدريبات بعد التغلب على الغريم التقليدي برشلونة بنتيجة 1-3 في الكلاسيكو، من أجل الاستعداد لمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ في .

وشهدت التدريبات عودة البلجيكي الدولي إدين ​هازارد​، حيث شارك مع زملائه بكل قوة، بعد ان تدرب منفرداً في الأيام القليلة الماضية بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

يذكر ان ريال مدريد يتصدر ترتيب الليغا برصيد 13 نقطة، في حين يحتل برشلونة المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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