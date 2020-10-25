نادي إيطالي يعلن إصابة 27 حالة بكورونا

أعلن نادي ريجيانا الإيطالي ، الذي ينشط في الدرجة الثانية بالدوري الإيطالي، عن إيجابية 27 حالة داخل صفوفه بفيروس كورونا، من ضمنهم 21 لاعبًا.

وأضاف النادي في بيانه الذي أصدره بشكل رسمي عبر موقعه اليوم الأحد، أن هناك 6 من أفراد الجهاز الفني إصيبوا بالكورونا،

بعدما تم الكشف عن 11 حالة جديدة مصابة.

وتابع البيان بأن النادي طلب تأجيل مباراته بالدوري المرتقبة يوم السبت المقبل، أمام سيتاديلا ، وهو ما وافق عليه الاتحاد الإيطالي.