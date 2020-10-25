شكرا لقرائتكم طارق سليمان: نعمل أجل استعادة المكانة التى يستحقها زعيم الثغر بين الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق سليمان المدرب العام لفريق الاتحاد السكندرى، أن الجهاز الفنى الجديد للفريق بقيادة حسام حسن، لا يتوانى عن العمل من أجل استعادة المكانة التى ستحقها زعيم الثغر بين كبار الأندية، وقال سليمان فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: طريقنا صعب فى الكأس وسنواجه الأهلى ولكن الاتحاد أيضاً فريق كبير ونعتمد على مفاجآت الكأس.

واصل سليمان: نراهنا على فرصة الدفع بلاعبين جدد بعد الميركاتو خلال مباريات كأس مصر، ونسعى فى الفترة الحالية إلى جمع لاعبين على مستوى النادى لأنه لا يمكن لأى لاعب أن يرتدى قميص فريق مثل الاتحاد أو المصرى مثلاً.

واختتم: مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحى يسعى إلى توفير جميع احتياجات الفريق والجهاز الفنى من أجل تصحيح المسار فى الموسم الجديد، ونسير بخطى جيده فى ملف التعاقدات الجديدة.

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وتأهل الاتحاد السكندرى إلى الدور نصف النهائى ببطولة كأس مصر، عقب فوزه على فريق المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الدور ربع النهائى للبطولة.

فى سياق متصل، استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة علي إقامة مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة نهاية شهر نوفمبر المقبل في دور الـ8 لمسابقة كأس مصر للموسم الجاري 2019 / 2020 ،وتحديدا أحد أيام 21 أو 22 نوفمبر عقب انتهاء التوقف الدولي للمنتخبات في الفترة من 9 إلي 17 نوفمبر.

وتأهلت أندية الأهلى والزمالك ونادى مصر وأبو قير للأسمدة وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى ، للادوار النهائية بمسابقة كأس مصر، حيث يواجه الزمالك فريق مصر في دور الـ8 بينما تأهل طلائع الجيش للدور قبل النهائي بعد تخطي عقبة بيراميدز كما تاهل الاتحاد السكندري لهذا الدور بعد الفوز علي المقاولون العرب.