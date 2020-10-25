شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يطمئن على بعثة بيراميدز قبل نهائى الكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عدة اتصالات هاتفية مع بعثة نادى بيراميدز الموجودة بالمغرب حاليا وذلك للقاء نهضة بركان فى نهائى بطولة كأس الكونفدرالية.

وحرص وزير الشباب والرياضة خلال اتصاله مع ممدوح عيد المدير التنفيذى للنادى على حث اللاعبين والجهاز الفنى والإدارة لبذل أقصى جهد ممكن خلال المباراة النهائية للفوز والحصول على اللقب للمرة الأولى فى تاريخ النادى وإسعاد جماهير الكرة المصرية بتلك الانجازات غير المسبوقة لكرة القدم المصرية.

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وتواصل وزير الشباب والرياضة مع السفير أشرف إبراهيم السفير المصرى بالمغرب وذلك للاطمئنان على البعثة ومتابعة احتياجاتها قبيل المباراة المرتقبة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أنه يتابع عن كثب الفرسان الثلاثة الأهلى والزمالك وبيراميدز مشيرا إلى التطور الذى تشهده كرة القدم المصرية و ريادتها على مستوى القارة الأفريقية. معربا على تمنياته بحصول بيراميدز على لقب بطولة كأس الكونفدرالية وحصول أحد قطبي الكرة المصرية الأهلى أوالزمالك على لقب بطولة أبطال أفريقيا والتى يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراتها النهائية.

وخاض لاعبو فريق نادى بيراميدز جولة حرة فى شوارع مدينة الرباط العاصمة المغربية والمحيطة بمقر فندق إقامة البعثة التى تستعد لخوض النهائي الأفريقي، ووضع المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش جولة مشى للاعبين بشوارع الرباط لمدة نصف ساعة، تحضيرا للنهائي قبل العودة لمقر فندق الإقامة وتناول وجبة الغداء والخلود للراحة حتى موعد المحاضرة الأخيرة لإعلان تشكيل المباراة والتحرك بعدها لملعب المباراة.