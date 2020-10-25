شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يدعو للمشاركة فى مبادرة 30 يوم تحدى: "مارس الرياضة فى أى مكان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، رسالة إلى الشباب و غيرهم من مختلف الأعمار للمشاركة فى مبادرة "30 يوم تحدى" والتى يتم من خلالها ممارسة الرياضة خلال 30 يوم، وقال صبحى خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمبادرة، "أحب أقول ادخل 30 يوم تحدى مارس أى رياضة فى أى مكان، ليس بهدف البطولة أو المنافسة، ولكن من أجل التحدى فهو الوسيلة الرئيسية للنجاح" .

وعقدت وزارة الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا لإعلان النسخة الثانية من مبادرة 30 يوم تحدى، وقال وزير الرياضة انه سيتم عقد مؤتمر صحفى بعد انتخابات مجلس النواب لتوضيح وشرح أهمية المبادرة لأن الفكرة لا تقتصر على الشهادات التى يتم تقديمها للمشاركين فى التحدى بل هناك دعم معنوى.

وأشار صبحى إلى أنه يريد أن تكون المبادرة ليست 30 يوم فقط بل بعدد أيام السنة الكبيسة وكذلك نشرها فى المدارس والجامعات وبين العمال والمراكز والقرى والنجوع، وطلب الوزير من المشاركين فى التحدى أن يجوبوا الشوارع وشرحها للجماهير.

Advertisements

ومن سياق مختلف، أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تدعم الفرق المصرية الثلاثة المشاركة فى البطولات الأفريقية، "الأهلى والزمالك وبيراميدز"، فالأهلى نجح فى التأهل وبيراميدز ينافس على البطولة والزمالك ينتظر مباراته أمام الرجاء.

وأضاف صبحى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه لا خوف من كورنا على الفرق المصرية فى النهائيات الأفريقية، ولامساس بالكرة أو الفرق المصرية، مهمتنا توفير الرعاية والحفاظ على اللاعبين.

ويلتقى بيراميدز مع نهضة بركان المغربى فى الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد على ملعب مولاى محمد الخامس بالرباط فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، الذى يقام لأول مرة فى تاريخ البطولة التى انطلقت بنظامها الجديد عام 2004 من لقاء وحيد، وليس مباراتى ذهاب وعودة، كما جرت العادة فى الأعوام الماضية.

وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) فى وقت سابق تأجيل لقاء الرجاء أمام الزمالك فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا لتقام يوم 1 نوفمبر المقبل.