أشرف صبحي: وزارة الرياضة تدعم الفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية

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جدة - عمرو شويل قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تدعم الفرق المصرية الثلاثة المشاركة فى البطولات الأفريقية وهى الأهلى والزمالك وبيراميدز ، فالأهلى نجح فى التأهل وبيراميدز ينافس على البطولة والزمالك ينتظر مباراته أمام الرجاء.
وأضاف صبحى فى تصريحات خاصة أنه لا خوف من كورونا على الفرق المصرية فى النهائيات الأفريقية، قائلا: لا مساس بالكرة او الفرق المصرية مهمتنا توفير الرعاية والحفاظ على اللاعبين .
ويلتقى بيراميدز نهضة بركان المغربي فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب مولاى محمد الخامس بالرباط فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، الذى يقام لأول مرة فى في تاريخ البطولة التي انطلقت بنظامها الجديد عام 2004، من لقاء وحيد، وليس عبر مباراتي ذهاب وعودة، كما جرت العادة في الأعوام الماضية. وقرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) فى وقت سابق تأجيل لقاء الرجاء أمام الزمالك فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا لتقام يوم 1 نوفمبر المقبل.
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