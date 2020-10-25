بيراميدز يتحرك لملعب نهائي الكونفيدرالية في السابعة

تقرر أن تتحرك بعثة فريق نادي بيراميدز من فندق إقامتها بمدينة الرباط العاصمة المغربية في السابعة و٥ دقائق، نحو ملعب مباراة النهائي.

يلتقي بيراميدز ونهضة بركان المغربي في التاسعة

من مساء اليوم، على ستاد مولاي عبدالله في الرباط بنهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

يسبق تحرك الفريق نحو الملعب محاضرة من الكرواتي أنتي

تشاتشيتش، المدير الفني، لإعلان التشكيل والحديث عن بعض النقاط الفنية لتنفيذها خلال المباراة المصيرية.

يذكر أن بيراميدز وصل للنهائي في أول مشاركة قارية طوال تاريخه، بعدما حقق الفوز بنصف النهائي على حوريا كوناكري الغيني بهدفين من دون مقابل.