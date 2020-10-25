تشكيل ليستر سيتي المتوقع أمام أرسنال اليوم بالدوري الإنجليزي

يحل فريق ليستر سيتي ضيفًا على ثقيلًا على فريق أرسنال بالمباراة التي ستقام على ملعب استاد الإمارات مساء اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري في إطار منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز. واليكم تشكيل ليستر سيتي المتوقع أمام أرسنال : حارس المرمى: كاسبر شمايكل خط الدفاع:جيمس جاستن ، ويسلي فوفانا ، جوني إيفانس ، تيموثي كاستانيي خط الوسط: نامبالي ميندي ، هارفي لويس بارنز ، دينيس برايت Advertisements خط الهجوم: يوري تيليمانس ، أيوزي بيريز ، كيليتشي إيهياناتشو موعد مباراة أرسنال وليستر سيتي اليوم : ستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان، العاشرة والربع بتوقيت مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان، العاشرة والربع بتوقيت السعودية ، الحادية عشرة والربع بتوقيت الإمارات، الثامنة والربع بتوقيت المغرب والجزائر وتونس . القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وليستر سيتي اليوم : ستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي يوسف سيف، كما ستذاع عبر قناتي Sport Klub 1 Serbia وSuperSport HD 3 alb الحاصلتان على حقوق بث البطولة .

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